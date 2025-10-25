Ranucci: Conte, 'sì a legge contro liti temerarie, io da premier non ho mai querelato'

25 ottobre 2025 a

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Siamo assolutamente a favore di un'iniziativa legislativa che possa contrastare le liti temerarie. È una tecnica che alcuni politici e alcuni partiti adottano. Tra l'altro Fratelli d'Italia, un partito di maggioranza relativa, Sigfrido Ranucci, molti ministri hanno sommerso di querele Sigfrido Ranucci e Report. Io non l'ho mai fatto come presidente del Consiglio, anche perchè se sei al Governo è chiaro che c'è una asimmetria". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di 'Accordi e disaccordi' su Nove.