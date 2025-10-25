Ranucci: Conte, 'fesseria parlare di mandanti ma delegittimazione pericolosa'

25 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Lasciamo stare le fesserie dei mandanti" dell'attentato a Sigfrido Ranucci, "lasciamo che la magistratura accerti e vediamo che tipo di criminalità c'è dietro, che tipo di disegno, però il fatto della delegittimazione c'è senz'altro". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di 'Accordi e disaccordi' su Nove.

"A me -ha ricordato- Ranucci con Report sono venuti a fare inchieste, mi hanno pressato, ho dovuto liberare l'agenda per togliermeli di torno, da presidente del Consiglio e da leader e non hanno fatto sconti, che si trattasse di inchieste sulla gestione del Covid, sono venuti sempre e ho dovuto trovare del tempo e li ho rispettati, perchè ho capito che facevano un servizio pubblico. Se invece li delegittimiamo, sono isolati, iniziano intorno a fare il vuoto e questo è pericoloso".