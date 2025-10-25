Pd: Ruffino (Azione), 'riformisti dem o convertono Schlein o cambino strada'

25 ottobre 2025 a

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "È importante vedere che la cultura riformista nel Pd è uscita dalla condizione catacombale in cui era finita con l'elezione di Elly Schlein. A loro, però, dico che è finito il tempo di cincischiare: o sono in grado di convertire Schlein e condurla in una direzione da lei sempre rifiutata, oppure traggano le conseguenze. Temporeggiare oltre un certo limite toglie credibilità e appanna le ragioni del riformismo. Le elezioni politiche sono meno remote di quanto possa sembrare". Così Daniela Ruffino di Azione.