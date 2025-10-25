Pd: Morassut, 'guazzabuglio correnti e correntine, si convochi Direzione'

25 ottobre 2025 a

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - “Un guazzabuglio di correntoni e correntine non può sostituire il confronto trasparente negli organismi dirigenti del Partito. Sento la necessità che la Direzione del Partito venga convocata per un confronto sincero che misuri le sintesi o le distanze su scelte chiare, per una linea di lotta chiara nel Paese. Non solo sulle scelte momentanee ma su quelle di fondo. Sul senso pratico e non metodologico del nostro riformismo. Parola scolorita e inflazionata cui si rischia di togliere sangue e valore. Meglio una riunione di direzione fraterna e sincera che tanti convegni separati di alchimie correntizie". Lo scrive in una nota il deputato del Partito Democratico, Roberto Morassut.