Mo: Kelany-Filini (Fdi), 'foglio di via per Hannoun decisione buon senso'

25 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Dopo le numerose interrogazioni parlamentari di Fratelli d'Italia che hanno denunciato i pericolosi collegamenti tra Mohammed Hannoun e Hamas, oltre alle sue gravissime affermazioni di incitamento alla violenza, all'antisemitismo e al terrorismo, a Mohammed Hannoun è stato consegnato un foglio di via dall'Italia. Si tratta di una decisione di buon senso, anche considerando il clima di odio e antisemitismo fomentato dal movimento Pro-Pal". Lo affermano i deputati di Fratelli d'Italia Sara Kelany e Francesco Filini.

"Prima la candidata di Avs in Campania, Souzan Fatayer, con il post, poi cancellato, in cui rivolta all'ex ambasciatore israeliano in Italia scriveva di rimpiangere 'l'incompleta missione di Hitler'. Poi il candidato del M5S in Puglia, Bassem Jarban, che posta immagini provocatorie di Gesù e la Madonna con indosso la kefiah e vanta legami proprio con Hannoun, fino ad arrivare alle esplicite minacce di morte contro gli ebrei rivolte via Telegram al corrispondente degli esteri del quotidiano 'Il Tempo', che gestisce un canale di informazione su Israele. Nello stesso messaggio inviato sui social del giornalista, tra l'altro, si parla anche di attacchi alle sinagoghe. Tutto questo è inaccettabile: la sinistra -concludono gli esponenti di Fdi- prenda le distanze e la smetta di coccolare e addirittura candidare certi personaggi. Serve una condanna unanime per quella che sta diventando una vera e propria emergenza".