Manovra: Boccia, 'gente in piazza perché stanca di propaganda'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Questa manovra è pessima: senza crescita, senza investimenti, senza alcuna visione per il futuro del Paese. In Parlamento ne abbiamo denunciato da subito i limiti e oggi, anche qui in Veneto, è chiaro a tutti che la destra ha voltato le spalle alle imprese che hanno fatto grande questo territorio". Così Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico, dal palco di Vicenza, nel corso di una manifestazione elettorale insieme al candidato Presidente della Regione Veneto, Giovanni Manildo.

"Di fronte alla frenata tedesca e alle turbolenze internazionali, il governo Meloni ha scelto di non scegliere, lasciando le imprese venete da sole, senza credito, senza incentivi, senza una politica industriale. È un governo immobile e diviso – prosegue Boccia – con Lega e Forza Italia che si scontrano persino su banche e affitti brevi, mentre l'economia reale rallenta e la produzione cala. Non ci sono risorse per la crescita, non ci sono per gli investimenti, non ci sono per il merito di credito. Nulla di nulla. Solo tagli a scuola e sanità, mentre i territori produttivi vengono dimenticati”.

“La piazza di Roma di oggi, organizzata dalla CGIL, con tanta gente a chiedere giustizia sociale e crescita, racconta un Paese stanco della propaganda e di un governo che non governa. L'Italia è ferma e il Veneto ne paga un prezzo altissimo".