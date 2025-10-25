Governo: Ascani, 'Meloni attacca opposizioni per distrarre da incapacità e divisioni'

25 ottobre 2025 a

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "In queste settimane Giorgia Meloni si è scagliata contro le opposizioni per avere criticato la sua linea politica all'estero, ha celebrato i tre anni di governo in ogni forma possibile, ha usato tutte le armi di distrazione di massa a disposizione pur di non entrare nel merito di una legge di bilancio concepita male e sviluppata peggio da una maggioranza divisa. Mentre famiglie e imprese sono in affanno, questo governo partorisce una manovra austera che non solo non risolve i problemi ma li aggrava: invece di dare soldi a chi ha bisogno, premia chi le tasse non le paga con l'ennesimo condono. Non offre al tessuto produttivo opportunità per uscire da tre anni di calo della produzione industriale, né per fronteggiare l'impatto dei dazi trumpiani. E condanna così il Paese alla stagnazione, aumentando le difficoltà delle fasce più deboli e del ceto medio. Proprio quelli che la destra - a parole - diceva di voler aiutare". Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem, a Cagliari a margine dell'evento "Facciamo il punto".