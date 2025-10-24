Pd: Guerini, 'discussione non è divisione, serve ad arricchire partito'

24 ottobre 2025 a

Roma, 24 ott (Adnkronos) - "Noi crediamo che la discussione faccia bene al Pd e alla apolitica, la discussione non è divisione, il confronto non è spaccatura, è la politica. L'alternativa ai partiti che discutono è il partito del leader che nasce e muore con il leader del momento. Noi non siamo questa cosa. Non dobbiamo aver paura se la nostra discussione è seria, questo fa bene e arricchisce la proposta del partito". Lo ha detto Lorenzo Guerini all'incontro 'Crescere' dei riformisti a Milano.