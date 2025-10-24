Manovra: Barelli, 'nel governo c'è dibattito ma è unito, si sta cimentando in impresa enorme'

24 ottobre 2025 a

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - “Penso che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che questa maggioranza di governo si sta cimentando in un'impresa enorme”, in “un'Europa in ritardo nella capacità di decidere bene e rapidamente, con 27 paesi che non trovano una linea comune”. “Ci sono leader che rappresentano continenti e decidono in 5 minuti le sorti, dai dazi alle guerre”. Così il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli, durante una conferenza stampa a Montecitorio per annunciare nuovi ingressi nel partito.

“Nel governo - prosegue - c'è dibattito ma è unito, siamo tre partiti diversi" con Dna differenti ed è un bene se “c'è un confronto, anche quando è molto ‘maschio' come in questi giorni”.

“Abbiamo qualche idea diversa con i nostri compagni di maggioranza, immaginiamo un'Europa che deve decidere rapidamente. Ci stiamo adoperando” per “tenere la barra sui conti pubblici, tenere presente i temi della sanità, che abbiamo portato noi in questa legge di bilancio, con due miliardi e mezzo in più per risolvere il problema delle liste d'attesa, dei pronto soccorso”. “Poi ci sono le sciocchezze e le polemiche di un'opposizione scarsa”, conclude.