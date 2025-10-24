Lavoro: Mattarella, 'da imprese contributo a bene comune, responsabilità sociale è di tutti'
Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "In fasi di questa natura emerge ancora di più il ruolo degli imprenditori, dei capitani di impresa, delle imprese, nel concorrere, con la loro azione, alla definizione del bene comune, dell'interesse del Paese, della comunità internazionale. La responsabilità sociale appartiene a tutti". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai Cavalieri del lavoro nominati il 2 giugno scorso.