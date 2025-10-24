Difesa: Rauti, 'da eroismo di ieri a prontezza di oggi, la Folgore è eccellenza'

24 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Ogni anno ricordiamo l'eroismo della divisione Folgore nella battaglia di El Alamein del 1942 e rinnoviamo l'impegno a conservarne e trasmetterne una memoria dinamica e ideale". "I valori ed i principi di fedeltà alla Patria degli eroi di El Alamein sono memoria vitale e appartengono agli uomini e alle donne della Folgore ed a tutti coloro che mettono l'Italia prima di tutto". Così il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, in occasione dell'83° anniversario e festa della specialità dei paracadutisti.

"I paracadutisti sono un'eccellenza e una fra le più pregiate specialità della Difesa - prosegue - sono soldati altamente preparati e addestrati per affrontare le nuove sfide, anche utilizzando tecnologie all'avanguardia e sono precursori in nuove capacità, come il combattimento sotterraneo".

"Uomini e donne della Folgore, onorate la storia di cui siete figli, ricordatevi sempre dove avete cominciato, il passato ed il presente sono il nodo della vostra identità, con questa consapevolezza guardate dritto ed avanti, l'Italia e la Difesa credono in voi", ha concluso il sottosegretario rivolgendosi ai reparti della Brigata schierati.