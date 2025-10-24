Caso Garlasco: metro e scanner 3D, approfondimenti su misura piede Sempio

24 ottobre 2025 a

a

a

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - Misurazioni dirette e tramite scanner 3D. Sono state tre ore piene quelle che hanno visto l'antropologa forense Cristina Cattaneo, consulente della Procura di Pavia, impegnata con metro e strumentazione ad alta precisione per catturare ogni misurazione antropometrica di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Assistita dal consulente tecnico della difesa Armando Palmegiani, che ha potuto esprimere e vedersi riconosciute le proprie osservazioni, il 37enne si è prestato a tutte le richieste che non hanno tralasciato nessuna parte del corpo.

Da quanto si apprende, l'attenzione si è focalizzata sulla misurazione del piede. Dato centrale poiché sul pavimento di via Pascoli a Garlasco rimase impressa l'impronta 'a pallini' marca Frau e taglia 42, numero compatibile con quello di Alberto Stasi, l'allora fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto.

Stasi ha sempre detto, anche a verbale, di indossare scarpe taglia 44, numero che lo mette al sicuro su uno dei punti centrali nella condanna contro Stasi. L'allora fidanzato dopo aver scoperto il corpo senza vita della ventiseienne riuscì a uscire dall'abitazione con le suole immacolate delle Lacoste che aveva ai piedi. I risultati della consulenza affidata a Cristina Cattaneo - il quesito è noto solo alla Procura di Pavia - non saranno depositati a breve.