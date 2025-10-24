Campania: Martusciello, 'il codice etico di Fico? Meno male che abbiamo l'inceneritore'

24 ottobre 2025 a

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Il codice etico di Fico? Meno male che abbiamo l'inceneritore". "Mi pare di capire che lo abbia buttato nella discarica questo codice etico. Sta imbarcando condannati e parenti di camorristi condannati. Vedremo se stanotte avrà un sussulto di orgoglio. Noi abbiamo alzato l'asticella, mi pare che lui non riesca. E rischia di inquinare il Consiglio regionale". Così Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, rispondendo ai giornalisti ad Aversa.