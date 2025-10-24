Pd: allarme riformisti dem a Milano, Quartapelle 'se avanti così rivince destra'**

24 ottobre 2025 a

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Siamo qui perchè siamo preoccupati per il Pd. Il Pd sta perdendo l'ambizione di offrire proposte concrete per risolvere i problemi reali delle persone. Si elencano le cose che non vanno, ma manca coraggio di dire come si affrontano i problemi". Così la dem Lia Quartapelle aprendo 'Crescere', l'iniziativa dei riformisti Pd a Milano.

"Si cercando scorciatoie emotive che mobilitano. Le mobilitazioni sono importanti ma noi come partito cosa è che proponiamo. Quali sono le proposte che convincono chi non è già con noi e tra questi gli elettori riformisti e moderati". Se le cose vanno avanti così, io personalmente temo che la destra possa vincere. Un altro centrosinistra programatico e riformista può vincere. A questo serve l'iniziativa di oggi".

"Noi siamo fortemente unitari ma non con la formuletta politica del Movimento 5 Stelle di Conte e di Avs. Siamo unitari con chi vuole una Europa forte e unita, non vogliamo un'Italia spaccata tra gli opposti estremismi. Per questo anche il Pd deve saper superare i propri limiti, i limiti di un campo largo che troppo spesso è stretto e angusto. Siamo qui perchè crediamo che un altro centrosinistra è possibile e necessario.