Sicurezza: Rastrelli (FdI), 'per governo Meloni piano scuole sicure è di primaria importanza'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Il piano del governo Meloni denominato ‘Scuole Sicure' è per il governo Meloni di primaria importanza per garantire alle più giovani generazioni quella possibilità di crescita formativa che senza sicurezza nei plessi scolastici sarebbe vanificata. La sicurezza nelle scuole è una missione per assicurare istruzione, formazione e crescita personale nei giovani studenti e il nostro governo sta su questo investendo risorse per arrivare a questo obiettivo". Così nel corso del question time il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia a Palazzo Madama.

"Sulla base di questi obiettivi - prosegue - il piano ‘Scuole Sicure' ha lo scopo di rafforzare le azioni di contrasto all'illegalità nei presidi scolastici, con particolare riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti, mirando ad impedire la diffusione di tale fenomeno riprovevole che lucra sul benessere di giovani e giovanissimi mettendo a repentaglio non solo la salute ma l'equilibrato sviluppo di ragazze e ragazzi. Presso alcuni istituiti scolastici, situati in particolare nelle zone periferiche di Napoli, come Caivano, si sono verificati eventi che hanno visto l'intervento dei Carabinieri per il sequestro di armi e oggetti pericolosi tra giovani studenti, anche di 13 e 14 anni".

"In risposta a tali eventi il comando provinciale dei carabinieri di Napoli, sotto il coordinamento della Prefettura, ha predisposto un piano di controlli all'esterno delle scuole della provincia con l'obiettivo di prevenire l'introduzione di armi tra i banchi, autorizzando anche l'utilizzo di metal detector davanti agli ingressi. La sicurezza è l'unico presupposto per strappare nelle nostre scuole i giovani dalla criminalità minorile e per questo Fratelli d'Italia ringrazia il ministro Piantedosi per la sua costante opera di intervento", conclude.