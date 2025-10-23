Pd: Guerini, 'iniziativa riformisti per dare mano al Pd'

23 ottobre 2025 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Cerchiamo di dare una mano al Pd. Penso che la strategia dell'unità delle opposizioni sia la strategia giusta, ma è il primo passo per poter creare un'alternativa di governo. Bisogna adesso lavorare sulla creazione, credibile, dell'alternativa di governo". Lo ha detto Lorenzo Guerini a Dieci Minuti su Rete4 parlando dell'iniziativa dei riformisti dem domani a Milano.

"Il tema della difesa è ineludibile, bisogna confrontarsi su questo. Il tema delle grandi crisi internazionali e del posizionamento del nostro paese è un altro grande tema, il tema della crescita sono altri grandi temi. Su questo bisogna discutere, ma l'abbiamo fatto col Conte II, possiamo farlo di nuovo".