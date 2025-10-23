Milano: donna accoltellata, l'ex compagno 'sono un assassino e un fallito' (2)

23 ottobre 2025 a

a

a

(Adnkronos) - Gli inquirenti stanno cercando di verificare se l'uomo avesse in qualche modo premeditato il delitto di via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano, contestazione che non viene mossa nel provvedimento di fermo che deve essere valutato da un gip. Ora bisognerà ricostruire i giorni prima del femminicidio e se troveranno conferma le parole di chi davanti ai giornalisti ha parlato di appostamenti. Morcaldi, che da qualche mese non lavorava più come badante e in passato gestiva un bar, aveva un box vicino all'abitazione della donna e ammette di averla vista qualche giorno prima in compagnia del nuovo compagno. Davanti al magistrato non ha saputo spiegare perché quando ha raggiunto in moto via Grassini aveva con sè il coltello poi abbandonato in un cestino del Parco Nord.