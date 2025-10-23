Migranti: Iezzi (Lega), 'con emendamento a decreto Flussi ingresso solo di figli minori'

23 ottobre 2025 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Con un emendamento al decreto Flussi la Lega mette una stretta definitiva al ricongiungimento famigliare. Ad entrare nel nostro Paese legalmente saranno solo i coniugi e i figli minori, come, del resto, prevede anche la direttiva europea". Così il deputato della Lega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari Costituzionali.

"Un altro passo in avanti dopo l'emendamento con il quale avevamo introdotto il requisito di permanenza minima sul territorio italiano di almeno due anni. Basta Prefetture intasate dalle richieste e costi extra per lo Stato. Per la Lega, al fianco del sottosegretario Molteni, la linea è chiara: l'ingresso in Italia non è in svendita per qualche voto in più", conclude.