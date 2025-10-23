Manovra: Prestipino (Pd), 'tagli alla Metro C insensati, da governo Meloni solo bugie'

23 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “Il governo Meloni festeggia i tre anni ma solo con bugie. A questo punto ci chiediamo: sarà vero che la presidente Meloni è romana? Se lo è davvero, spieghi il definanziamento di 50 milioni di euro alla Metro C, un taglio assurdo che rischia di bloccare un'opera strategica per la città di Roma, proprio in un momento cruciale in cui si stanno portando avanti importanti cantieri. Questa manovra con tagli non previsti ad importanti infrastrutture denota tutta l'inadeguatezza di questo governo”. Così la deputata del Pd e garante per gli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino.