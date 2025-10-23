Manovra: Misiani (Pd), 'nella maggioranza è tutti contro tutti, legge debole e raffazzonata'

23 ottobre 2025 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Sulla manovra di bilancio è ormai tutti contro tutti nella maggioranza. I nodi si moltiplicano di giorno in giorno: dal contributo ‘spintaneo' imposto alle banche, alla tassazione maggiorata sugli affitti brevi — figlia di nessuno ma viva e vegeta nel testo bollinato — fino alla stangata sui dividendi che non piace a Tajani e ai fondi per le metropolitane di Milano e Roma tagliati sotto il naso di Salvini. E non è finita qui: altre sorprese verranno fuori nei prossimi giorni.” Lo dichiara Antonio Misiani, responsabile Economia del Partito Democratico.

“È la conferma che questa manovra è debole, confusa e priva di visione. Un provvedimento tirato su alla meglio, frutto di compromessi al ribasso tra partiti che ormai si contendono le bandierine da piantare sulla testa dei contribuenti. Invece di occuparsi seriamente di crescita, salari e investimenti, il governo Meloni litiga su tutto e lascia il Paese nella stagnazione. Uno spettacolo indecoroso".