Manovra: Gribaudo (Pd), 'dovevano cancellare Fornero e accise invece peggiorano tutto'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “Questa legge di bilancio non migliora la situazione economica e sociale del Paese, anzi la peggiora. Non c'è niente sulla crescita, non c'è nulla per le famiglie se non degli sconti come se fossimo al supermercato, e aumenta l'età per andare in pensione. Dovevano abolire la Fornero e cancellare le accise sulla benzina, invece peggiorano tutto”. Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito democratico.