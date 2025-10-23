Manovra: Gasparri, 'FI contraria a definanziamento metro C di Roma'

23 ottobre 2025 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Forza Italia è contraria al definanziamento della linea della metro C di Roma. Insieme al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, siamo sempre stati chiari sulla necessità di completare questa infrastruttura fondamentale per la capitale. Lo testimonia la lettera inviata dal ministro Tajani al ministero dei Trasporti e al ministero dell'Economia, con la quale chiedeva che tale intervento non fosse attuato. È nostro dovere valorizzare e tutelare la città. La metro C è un progetto cruciale per la mobilità e lo sviluppo urbano di Roma". Così il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri.

"Forza Italia è da tempo impegnata nella riforma di Roma Capitale, che vuole mettere la città in grado di competere con le altre capitali europei. Per farlo, servono anche trasporti all'altezza. Siamo quindi certi che nella prossima legge di bilancio si potrà trovare una soluzione adeguata per evitare che la metropolitana, nevralgica per il turismo e la crescita economica della Città, venga penalizzata", conclude.