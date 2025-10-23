Manovra: Casu (Pd), 'governo tradisce impegni su Roma Capitale, cancellare taglio a metro C'

23 ottobre 2025 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "All'indomani dell'approvazione del testo base sulla riforma di Roma Capitale, le scelte sulla manovra di Meloni, Giorgetti e Salvini tradiscono immediatamente Roma e i romani. Il taglio di 50 milioni alla metro C di Roma rischia di mettere a repentaglio la realizzazione di una fondamentale opera strategica per la Capitale e per tutto il Paese e l'acquisto del materiale rotabile necessario a renderla funzionale e operativa". Così in una nota il vicepresidente della commissione trasporti della Camera Andrea Casu.

"Ringraziamo il ministro Tajani e le voci che anche nella maggioranza si stanno levando per chiedere al Governo di fare immediata marcia indietro, come già fatto l'anno scorso ci opporremo con tutte le nostre forze in Parlamento per fermare questa incoerente assurdità", conclude.