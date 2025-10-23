Lega: Durigon, 'Vannacci sta facendo bene, potrà darci ancora tante risposte'

23 ottobre 2025 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Chi è più leghista? "Io, perché ci credo tantissimo, per me il partito viene prima di tutto. Vannacci è entrato ora nella Lega e dovrà dimostrarlo, io l'ho già dimostrato". Così il sottosegretario al Lavoro, senatore e vicesegretario della Lega Claudio Durigon a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

"Vannacci sta facendo bene, lui crede nella Lega e potrà darci ancora tante risposte, ma se mi chiedete chi è più leghista tra noi due rispondo io", conclude.