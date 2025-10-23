Governo: Ciriani, 'stabilità consente di portare avanti progetto, nostra serietà riconosciuta'

23 ottobre 2025 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "La stabilità del Governo consente anche di guardare all'orizzonte, di non fare manovre elettorali. Questo è il grande vantaggio, ti consente di avere un progetto e di portarlo avanti per 5 anni. Altrimenti con i governi che duravano 12 mesi ogni manovra era una manovra elettorale. E il conto l'abbiamo visto: debito pubblico alle stelle, conti pubblici dissestati, deficit fuori controllo, spread". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, a margine di una conferenza stampa alla Camera sulla riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige.

"Credo che tutto quello che abbiamo raggiunto è frutto di una serietà che ci è stata riconosciuta a livello internazionale". "Eravamo considerati gli ultimi della classe in Europa, adesso ci sono nazioni che sorridevano di noi che stanno molto peggio", conclude.