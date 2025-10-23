Editoria: Iv, 'solidarietà a giornalisti Dire'

23 ottobre 2025 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Dire: ancora una volta sono costretti a ricorrere a uno sciopero per vedere riconosciuto un diritto elementare, come il pagamento degli stipendi”. Lo dicono Davide Faraone ed Enrico Borghi, vicepresidenti di Italia Viva.

“I problemi, seppur non causati dall'attuale gestione, non possono ricadere sulle redazioni, soprattutto in virtù del fatto che le giornaliste e i giornalisti hanno continuato a garantire, nonostante tutto, un servizio di qualità. L'editore mantenga i propri impegni e il Dipartimento dell'editoria si attivi nel fare la propria parte”, concludono.