Ranucci: La Russa, 'antidemocratico appello a evitare ricorso a magistratura'**

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Ho trovato antidemocratico l'appello ad evitare il ricorso alla magistratura. Il ricorso alla giustizia perché ci si sente in qualche modo danneggiato, calunniato, è il modo per evitare la violenza. La magistratura serve proprio a questo. Quindi ho trovato antidemocratico l'appello a evitare il ricorso alla magistratura. La magistratura, mi pare, in questi anni ha addirittura elaborato una giurisprudenza che è molto più a tutela del giornalismo d'inchiesta". Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Dritto e Rovescio su Rete4.