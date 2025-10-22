Ue: Schlein e Conte iscritti a parlare ma assenti alle repliche di Meloni alla Camera

22 ottobre 2025 a

Roma, 2 ott (Adnkronos) - I leader di opposizione, a partire da Elly Schlein e Giuseppe Conte, si sono iscritti a parlare in dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue. La segretaria del Pd e il leader del M5S, però, non erano presenti in aula al momento delle repliche della Meloni.

La premier ha anche chiamato in causa, in diversi momenti, direttamente Conte e Schlein nel suo discorso. Alla leader dem, in particolare, Meloni ha sollecitato chiarimenti dopo l'allarme sulla democrazia lanciato all'ultimo incontro del Pse.

Regolarmente in aula, invece, gli altri leader di opposizione come Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli (anche lui iscritto a parlare), Riccardo Magi. Per IV a parlare è Maria Elena Boschi, per Azione Matteo Richetti.