Ue: risoluzione Pd, 'pieno sostegno a Kiev e riconoscere Stato Palestina'

Roma, 22 ott (Adnkronos) - "Ribadire la ferma condanna della grave, inammissibile e ingiustificata aggressione russa dell'Ucraina" e "continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie" è il primo punto degli impegni per il governo contenuti nella risoluzione che il Pd ha depositato in Senato in occasione delle comunicazioni della premier Meloni in vista del prossimo Consiglio Ue.

Tra i vari punti della risoluzione dem, anche "riconoscere, sia in sede nazionale che a livello europeo, la Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale condivisa" e "assumere in seno all'Unione europea, ogni iniziativa necessaria a porre fine all'occupazione illegale dei territori palestinesi". Ancora, "promuovere l'embargo totale di armi da e verso Israele, e sospendere qualsiasi forma di cooperazione militare" con Israele e "dare piena attuazione" ai pronunciamenti della Cpi.

I dem chiedono anche al governo l'impegno a "scegliere senza esitazioni e ambiguità, di fronte alle minacce globali e alle sfide continue rappresentate dall'amministrazione americana, l'interesse europeo" e a " sostenere una risposta europea unitaria alle politiche dei dazi dell'amministrazione Trump" e, tra le altre cose, anche a "istituire organi di controllo, prevenzione e contrasto contro le ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri dell'Unione europea e nei Paesi candidati, per contrastare segnatamente la minaccia diretta alla sicurezza che proviene dalla Russia".