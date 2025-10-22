Ue: Marattin (Pld), 'bene politica estera Meloni ma incomprensibile difendere voto unanimità'

22 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Non ho difficoltà a dire che la politica estera che Lei ha intrapreso sulle due questioni principali dei nostri tempi, cioè il conflitto a Gaza, il conflitto in Ucraina, è esattamente la politica estera nella quale mi riconosco io e si riconosce il Partito Liberaldemocratico. E non so quanti partiti in questo Parlamento possono dire la stessa cosa". Così Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito Liberaldemocratico, nel suo intervento in Aula a margine delle comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"La cosa che non capisco però, presidente, è quando lei difende il voto all'unanimità dell'Unione europea, cui si ricorre praticamente solo per la politica estera. Come fa lei a affermare la necessità di un nuovo protagonismo dell'Unione europea nel mondo, se nega la possibilità di superare il voto all'unanimità in politica estera?", conclude.