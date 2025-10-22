Ue: Giglio Vigna (Lega), 'mai soldati europei su suolo Ucraino, Bruxelles si allinei a Usa'

22 ottobre 2025 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "L'elettrico al 100% è una follia dal punto di vista della produzione, del lavoro e della indipendenza strategica, stop alle ideologie ambientaliste. I nostri complimenti vanno agli Stati Uniti di Trump per la restituzione degli ostaggi, bene il ruolo dell'Italia, ci chiediamo dove sono i pro-pal ora che Hamas sta fucilando i palestinesi. Sull'Ucraina vogliamo lanciare un appello all'Unione europea, si allinei agli Usa, è l'unico modo per arrivare a una pace vera e duratura. L'Europa non può continuare con la propaganda bellicistica su Russia e Ucraina, si allinei a Washington". Così il deputato Alessandro Giglio Vigna della Lega, annunciando in Aula alla Camera il voto favorevole alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue.

"Vogliamo lanciare due messaggi ai paesi nordici che si considerano fronte est: mai soldati italiani in Ucraina. Mai soldati europei su suolo Ucraino, siamo contenti che il punto sia ribadito nella risoluzione di maggioranza; L'europa non siete solo voi, non esiste solo il fronte est. Se dobbiamo spendere soldi in sicurezza come Lega identifichiamo almeno altri tre scenari in cui investire. La cybersicurezza, il fronte sud che come Italia e paesi del Mediterraneo ci vede in prima linea, quindi l'immigrazione e l'ingresso di cellule terroristiche sul territorio europeo e italiano, e il fronte interno, la sicurezza nazionale, rafforziamo le forze di polizia per rendere le città più sicure", conclude.