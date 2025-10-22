Ue: Gardini (FdI), 'Meloni senza velo ha cancellato anni di subalternità'

22 ottobre 2025 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "C'è un'immagine che riassume meglio di qualsiasi discorso questo nuovo ruolo dell'Italia, Sharm el-Sheikh: con i riflettori del mondo puntati sul Medio Oriente, Giorgia Meloni era l'unica donna, protagonista attiva del piano di pace promosso dall'amministrazione americana. Ma c'è anche un forte valore simbolico, in quella foto: Giorgia Meloni rappresentava un'Italia autorevole, rispettata e fedele a sé stessa". Così il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini, in occasione delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul Consiglio Ue alla Camera.

"Ha cancellato anni di subalternità, di immagini di figure femminili, che allora ricoprivano ruoli politici a livello nazionale o internazionale, che si presentavano prone e compiacenti, indossando il velo, certamente estraneo alla nostra cultura e identità, come fosse indispensabile per mostrarsi 'accettabili'. Il Presidente Meloni ha dimostrato che non era indispensabile: era una scelta di quelle donne di sinistra. Per questo la ringraziamo, per aver dimostrato che si può essere una Nazione dialogante senza mai rinunciare alla propria identità. E noi saremo al suo fianco, per difendere il lavoro, la libertà e la sovranità di una grande Nazione europea: l'Italia", conclude.