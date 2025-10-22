Ue: Bagnai (Lega), 'stabilità governo consente raccogliere frutti del lavoro'

22 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Rispetto ad altri Governi che ci hanno preceduto abbiamo una posizione invidiabile perché la stabilità che abbiamo raggiunto ci consente di ragionare su un orizzonte di più ampio respiro e ci permette di raccogliere i frutti del tempo, che ci sta dando ragione su molte cose. Due giorni fa abbiamo appreso dell'ammissione fatta da Ursula Von Der Leyen secondo cui nelle politiche green sarebbe insito il rischio di consegnarsi alla Cina. Noi della Lega avevamo evidenziato questo problema già molto tempo fa". Così il responsabile Economia della Lega Alberto Bagnai, nel corso del suo intervento in discussione generale sulle Comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio Europeo.