Ucraina: De Meo (FI), 'sostenere Kiev per difendere democrazia e sicurezza europea'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Il sostegno a Kiev rappresenta la difesa di un principio fondamentale: nessuna potenza può imporre con la forza la ridefinizione dei confini o destabilizzare l'ordine internazionale basato sul diritto. L'aggressione russa minaccia l'intera architettura di sicurezza europea e globale". Così Salvatore De Meo, eurodeputato di Forza Italia e presidente della delegazione Ue-Nato, intervenendo in Plenaria a Strasburgo.

"Non possiamo più permetterci ambiguità o rinvii - prosegue - sostenere l'Ucraina significa difendere l'Europa, la libertà e la democrazia. La pace non può essere imposta dal più forte, ma costruita attraverso un accordo equo e sostenibile che rispetti la sovranità dell'Ucraina e garantisca stabilità all'intera regione".

"Accogliamo con favore gli sforzi diplomatici del presidente Trump per favorire una stabilità duratura in Medio Oriente e auspichiamo lo stesso impegno per una soluzione giusta in Ucraina con il coinvolgimento dell'Europa. Serve una leadership europea che agisca, perché difendere l'Ucraina significa difendere la nostra democrazia, la nostra sicurezza e il futuro stesso dell'Europa", conclude.