Sanità: Ronzulli (FI), 'prevenzione è medicina più economica e intelligente'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "La nutrizione è il primo e più potente medicinale dell'uomo. La scienza dimostra che una corretta alimentazione può non solo prevenire molte malattie, ma anche potenziare le cure e renderle maggiormente efficaci persino nelle terapie oncologiche più avanzate. E sappiamo che in una guerra come quella contro il cancro, le armi non sono mai abbastanza. Questo è un messaggio straordinario, che deve diventare una sfida politica e culturale". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, intervenendo al convegno 'Microbiota tra nutrizione e oncologia' promosso da Postbiotica.

"Una sfida che si basa anche sulla prevenzione, perché la salute non si costruisce solo negli ospedali, ma nelle scuole, nelle famiglie, nelle scelte quotidiane. E proprio la prevenzione è la medicina più intelligente, la più economica e la più umana che esista. Concludo ringraziando tutti coloro che, come la prorettrice alla ricerca di Humanitas University, professoressa Maria Rescigno, offrono un contributo di conoscenza per un domani migliore, per noi e per le future generazioni", conclude.