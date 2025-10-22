Roma capitale: Trancassini (FdI), 'riforma che abbiamo voluto e costruito, città bene nazionale'

22 ottobre 2025 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Con l'adozione del testo base per la riforma di Roma Capitale da parte della commissione Affari Costituzionali della Camera, il Governo guidato da Giorgia Meloni compie un passo storico, atteso da decenni, che restituisce dignità istituzionale e centralità politica alla nostra Capitale. Roma non è una città qualunque: è il cuore pulsante della nostra identità nazionale, il simbolo della civiltà italiana nel mondo e la sede delle massime istituzioni della Repubblica. Riconoscerle un'autonomia speciale, sul modello delle grandi capitali europee, significa rafforzare l'Italia intera". Così in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e coordinatore regionale del partito nel Lazio.

"Questo risultato è il frutto del lavoro, della visione e della determinazione di Fratelli d'Italia - prosegue - che ha posto la riforma di Roma Capitale tra le proprie priorità politiche sin dall'inizio della legislatura. Il provvedimento, fortemente voluto dal nostro partito, garantirà a Roma competenze legislative proprie nei settori chiave del governo del territorio, della mobilità, del turismo e della valorizzazione del patrimonio storico e culturale. Non si tratta di privilegi, ma di strumenti necessari per una Capitale all'altezza del suo ruolo".

"Con questo disegno di legge, Roma rimane pienamente inserita nel solco dell'unità nazionale, all'interno dell'articolo 114 della Costituzione, senza creare frammentazioni. È una riforma di buon senso, di cui ringrazio la presidente Meloni, che rafforza lo Stato e rende più efficiente l'amministrazione della Capitale. Fratelli d'Italia continuerà a sostenere con convinzione ogni passo parlamentare necessario alla definitiva approvazione di questa importantissima riforma", conclude.