Ranucci: Ottaviani (Lega), 'condanna per gesto contro Ranucci, sinistra non può demonizzare'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Il gesto grave che è avvenuto nei confronti di Ranucci e della sua famiglia deve essere condannato senza se e senza ma e senza però. La libertà di stampa è un valore estremamente serio, ma proprio perché estremamente serio dobbiamo evitare di confonderlo con quello che è il concetto del legibus solutus. Non possiamo dire esiste un quarto potere che può porsi al di fuori di quello che è il perimetro costituzionale. Non vorremmo che essere sinistra significhi comunque demonizzare quello che è il diritto alla reputazione, il diritto alla tutela contro il dileggio, il diritto alla conservazione della normale convivenza civile su cui si fonda ogni moderno Stato di diritto". Lo ha affermato il deputato della Lega Nicola Ottaviani, intervenendo alla Camera dopo l'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.