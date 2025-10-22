Pensioni: Meloni, 'abbiamo fatto molto di più di sinistra al governo'

22 ottobre 2025 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Durante il Governo Conte 2 le pensioni minime sono cresciute di 2 euro e cinquanta in due anni. Con il nostro Governo sono cresciute di 90 euro in due anni e con la terza legge di Bilancio cresceranno ancora di più. É possibile che non stiamo facendo abbastanza, però non era la sinistra che si doveva occupare dei più fragili? Che cosa è successo, si è ribaltato il mondo, visto che noi abbiamo fatto molto, molto, molto di più per i fragili di quello che abbiamo visto fare alla sinistra al governo?" Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera in vista del Consiglio europeo.