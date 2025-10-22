Milano: Ravetto, 'mancano parole per commentare atrocità'

22 ottobre 2025 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Una donna lotta per la vita a Milano dopo essere stata accoltellata. A colpirla, con molta probabilità, l'ex marito. Se così fosse, ci auguriamo pene esemplari. A lei va tutta la nostra vicinanza e la speranza che riesca a riprendersi da questa vile aggressione, sia fisicamente che emotivamente. Non ci sono più parole per commentare simili atrocità”. Così la deputata Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega.