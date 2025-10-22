Governo: Fratoianni, 'Meloni contro transizione ecologica, destra negazionista'

22 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Presidente Meloni, lei si è concentrata molto sul green deal, uno dei suoi obiettivi preferiti, sulla transizione ecologica, sulla neutralità climatica. E ci ha comunicato qui la sua dichiarazione di guerra, la sua volontà belligerante ‘l'Italia non si piegherà, noi su questo terreno terremo il punto contro l'ideologia'. Per carità vogliamo dirglielo: siccome l'obiettivo della neutralità climatica è considerato un obiettivo fondamentale per questo Paese e per il nostro Pianeta, per la vita di tutti e tutte noi, e non certo da noi cattivi dell'opposizione che tramano contro il suo formidabile governo ma dalla comunità scientifica mondiale, l'unica ideologia che c'è è la vostra. E lo sa come si chiama? Negazionismo". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs intervenendo nell'aula di Montecitorio sulle comunicazioni della presidente del consiglio Meloni.

"Investire, accelerare sulla transizione ecologica. Di questo c'è bisogno, anche e soprattutto - prosegue l'esponente di Avs - per difendere la competitività del nostro sistema di imprese. Ma come fate voi della destra a non capire che rinviare, rinviare e rinviare, significa rendere obsolescenti le nostre catene produttive, condannare alla disoccupazione milioni di lavoratori. Certo serve coraggio per trovare le risorse necessarie per la transizione, serve andarle a prendere dove ci sono: tassando le grandi ricchezze, intervenendo sui giganteschi extraprofitti per non fare pagare sempre ai più deboli. Ma come al solito - conclude Fratoianni - non c'è nessun segnale in questa direzione".