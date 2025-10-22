Fi: La Russa ricorda al Senato Tomassini, 'dedicato vita a sanità pubblica con onestà e coerenza'

22 ottobre 2025 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Non è per me una normale, purtroppo sempre triste, ma normale commemorazione di un collega scomparso, ma è qualcosa di più, perché lo scorso 13 ottobre è venuto a mancare Antonio Tomassini. Era uno stimatissimo senatore della tredicesima e quattordicesima legislatura, sempre un apprezzato presidente della commissione permanente Igiene e Sanità, e quando era all'opposizione presidente della commissione d'inchiesta sull'efficienza del servizio pubblico della sanità. Un uomo che si è dedicato sempre, prima nella professione e poi nella sua lunga attività politica, alla salute degli italiani e lo ha fatto con una passione incredibile". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, commemorando in Aula il senatore Tomassini, recentemente scomparso.

"Lui era ginecologo e che mestiere migliore ci può essere - prosegue - quello di dare la vita a chi sta nascendo. Non è del tutto asettica la mia commemorazione perché lui non solo ha fatto nascere mia nuora ma ha contribuito a far nascere la mia nipotina maggiore e quindi io lo vedo quasi come uno di famiglia. Lui a Varese politicamente è stato importante, fondatore di Forza Italia, vi ha sempre militato sino alla fine. Oggi lo ricordiamo con grande affetto, con grande rispetto, ricordando la sua onestà, la sua caparbietà, la sua coerenza".

"Non era più senatore ma continuava a occuparsi sempre e continuamente degli aspetti sanitari della vita pubblica. Lo sanno bene i suoi familiari che oggi sono presenti". "A tutti loro la vicinanza non solo mia personale, ma di tutto il Senato, di coloro che l'hanno conosciuto, ivi compresi il personale, gli uffici che lo ricordano con lo stesso affetto e la stessa amicizia. A lui dedichiamo qualche attimo di raccoglimento", conclude.