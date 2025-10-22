Berlusconi: Rotondi, 'si ristabilisce verità storica e finisce incubo'

22 ottobre 2025 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Silvio Berlusconi era il nostro presidente d'onore, uno dei fondatori della Dc, oggi ‘Democrazia cristiana con Rotondi'. Ci ha guidato per venti anni con passione, dedizione, tolleranza. Ci ha rispettato anche quando avevamo un'opinione diversa da lui. Sarà per sempre il nostro presidente d'onore, oggi la Cassazione ristabilisce una verità storica e pone fine a un incubo‘'. Così Gianfranco Rotondi, presidente Dc e deputato di Fdi.