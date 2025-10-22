Italia-Usa: Meloni, 'credo in valori Occidente sia con Trump che con Biden'**

22 ottobre 2025 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Credo nell'Occidente oggi che gli Stati Uniti sono guidati da Donald Trump come ci credevo, pur non condividendo molte delle cose che faceva in Patria, quando gli Stati Uniti erano guidati da Joe Biden. La differenza è che per me la priorità è data dai valori di una civiltà che sopravviveranno ai Governi, che sopravviveranno a noi, che sopravviveranno se noi saremo in grado di difenderli e di batterci per quegli ideali. Se invece facciamo l'errore di anteporre l'adesione di partito a quello che è stato la nostra civiltà, siamo noi che stiamo distruggendo la nostra civiltà". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella replica alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo.