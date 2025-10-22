Governo: Schlein, 'Meloni ha delegato politica estera italiana a Trump'**

22 ottobre 2025 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Veniamo ai temi del Consiglio Europeo. Una cosa mi ha colpito, Presidente, della sua relazione. Lei ha delegato la politica estera di questo Paese a Donald Trump, mentre ha dimenticato l'Unione Europea. Proprio oggi che servirebbe un salto in avanti nell'integrazione europea per non rimanere schiacciati dall'aggressività di Trump, dalle minacce di Putin e dall'espansionismo cinese". Lo dice Elly Schlein nell'intervento alla Camera rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni.

"Lei potrebbe spingere l'Europa a un protagonismo politico e diplomatico per riportare la pace anziché spalleggiare Trump in questo tentativo di smantellare le sedi multilaterali e sostituirle con le sue telefonate, mentre vuole rimpiazzare quindi il diritto internazionale con la legge del più forte".