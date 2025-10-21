Violenza su donne: parlamentari Pd, 'tutto il Parlamento si schieri per legge su consenso'

21 ottobre 2025 a

Roma, 21 sett (Adnkronos) - "La sentenza choc del Tribunale di Macerata, che ha assolto in primo grado un giovane dallo stupro perché la ragazza non era vergine e quindi sapeva cosa l'aspettava sul sedile posteriore di un auto, conferma che in Italia c'é assoluto bisogno di una legge sul consenso. Chiediamo alla Commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio e al Parlamento tutto di schierarsi senza distinzione di colori politici e appartenenze su una battaglia per l'approvazione di un testo di civiltà per le donne”. Lo dicono i parlamentari del Pd in commissione Femminicidio Cecilia D'Elia, vicepresidente; Sara Ferrari, capogruppo dem; Filippo Sensi; Valeria Valente; Antonella Forattini e Valentina Ghio.

“Secondo quanto riportato dalla stampa a Macerata i giudici avrebbero assolto un ragazzo dal reato di stupro perché appartarsi in auto significa dover subire un rapporto sessuale, consensuale o meno. Le ragazze e le donne sono avvertite. La Convenzione di Istanbul é però chiara: il consenso a un rapporto sessuale deve essere esplicito, libero e come tale revocabile in qualsiasi momento", proseguono.

"Alla Camera ha iniziato l'iter il progetto di legge a prima firma Boldrini. La destra non ostacoli l'approvazione di una legge che, introducendo due parole in una fattispecie di reato già esistente, consentirebbe di far progredire il nostro ordinamento sul piano dei diritti e del rispetto della libertà e dell'autodeterminazione delle donne. É una battaglia da condurre senza distinzioni politiche”, aggiungono i parlamentari Pd.