Phoenix Tower International ottiene la certificazione Great Place To Work® 2025 in 14 mercati

- BOCA RATON, Florida, 17 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (PTI) è orgogliosa di annunciare di aver ottenuto nuovamente la certificazione Certified™ da Great Place To Work® in 14 mercati, riaffermando il suo impegno nel promuovere una cultura di lavoro di squadra, integrità e inclusione in tutte le sue attività globali. Quest'anno, PTI è particolarmente lieta di dare il benvenuto a Cile, Germania e Giamaica nella sua lista di paesi certificati e di celebrare la certificazione ottenuta dal team delle Indie Occidentali Francesi insieme alla Francia. Oltre a questi nuovi riconoscimenti, PTI continua a detenere certificazioni in Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Francia, Irlanda, Italia, Messico, Spagna e negli Stati Uniti sia per PTI Corporate che per PTI Services.

"Il nostro obiettivo in PTI è fare di questo il miglior lavoro che si possa avere, creando un ambiente in cui ogni membro del team si senta apprezzato, ispirato e orgoglioso di far parte del nostro percorso", ha dichiarato Dagan Kasavana, CEO di Phoenix Tower International.

"Questo riconoscimento da parte di Great Place To Work riflette la nostra cultura aziendale che mette le persone al primo posto, un ambiente in cui prosperano lavoro di squadra, collaborazione e integrità. La passione e l'impegno dei nostri dipendenti continuano a fare di PTI un posto di lavoro davvero eccezionale".

Queste certificazioni riflettono il continuo impegno di PTI nel creare un ambiente in cui i dipendenti possano stare bene. Ora che l'azienda celebra il suo 12° anniversario, questo riconoscimento sottolinea la convinzione di PTI che la sua più grande forza risieda nelle persone, coloro che ogni giorno ne guidano la crescita, l'innovazione e gli obiettivi.

La certificazione Great Place To Work® Certification™ è un prestigioso riconoscimento basato interamente su ciò che i dipendenti dicono della loro esperienza lavorativa. Il riconoscimento è ampiamente considerato un punto di riferimento globale per identificare le aziende che promuovono elevati livelli di fiducia, collaborazione e coinvolgimento tra i dipendenti.

Marcella Barry, Chief People Officer di PTI, ha aggiunto: "Essere certificati come Great Place to Work in 14 mercati è un riscontro importante ottenuto dal nostro personale: riflette la loro passione, la dedizione e la fiducia in ciò che stiamo costruendo insieme. Il nostro obiettivo in PTI è fare di questo il miglior lavoro che si possa avere, creando una cultura inclusiva e di supporto in cui tutti si sentano valorizzati e stimolati a crescere. Questo riconoscimento rafforza la convinzione che, quando investiamo nelle persone, nel loro benessere, nel loro sviluppo e nel loro legame con il nostro scopo, creiamo un ambiente di lavoro in cui tutti possono davvero prosperare".

Con oltre 28.000 torri e infrastrutture wireless nelle Americhe e in Europa, PTI continua ad espandere la sua presenza globale mantenendo al contempo una filosofia che mette le persone al primo posto, facendone uno dei principali fornitori di infrastrutture per le telecomunicazioni e un ottimo posto di lavoro.

Informazioni su Phoenix Tower International

Fondata nel 2013, Phoenix Tower International possiede e gestisce oltre 28.000 torri, tetti e altre infrastrutture wireless in 24 mercati nelle Americhe e in Europa. La missione di PTI è presentarsi come fornitore leader di infrastrutture wireless che consentano la connettività in tutto il mondo. La sede centrale dell'azienda è a Boca Raton, Florida, USA.

Per saperne di più, visitare il sito www.phoenixintnl.com e seguire PTI su LinkedIn.

Informazioni sulla certificazione Great Place To Work® Certification™

La certificazione Great Place To Work® Certification™ è il riconoscimento per eccellenza di "datore di lavoro preferito" a cui le aziende aspirano. Si tratta dell'unica certificazione basato interamente su ciò che i dipendenti riferiscono sulla loro esperienza sul posto di lavoro, in particolare sulla continuità della loro esperienza di un ambiente di lavoro caratterizzato da un elevato livello di fiducia.

Per saperne di più visitare il sito www.greatplacetowork.com.

