Ostia: Pellegrino (FdI), 'decisione commissione Antimafia conferma impegno Stato per legalità'

21 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Desidero rivolgere un plauso sentito alla decisione della commissione Antimafia di svolgere una missione istituzionale volta ad approfondire la presenza e le dinamiche della criminalità organizzata sul litorale romano e verificare lo stato delle azioni di contrasto e di recupero del territorio. Il valore simbolico e concreto di questa scelta è stato altissimo, perché conferma l'impegno costante dello Stato nel riaffermare la legalità in ogni angolo della Capitale". Così la senatrice di Fratelli d'Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del dipartimento Tutela vittime e capogruppo per FdI nella commissione diritti umani.

"Ostia deve diventare un simbolo della sfida alla criminalità, ma anche della possibilità di riscatto delle comunità oneste. Serve un moto di orgoglio da parte di tutti e la certezza che denunciare è la prima arma per riportare la speranza. Ringrazio la presidente Colosimo per aver voluto dare un segnale chiaro di attenzione, fermezza e vicinanza ai cittadini", conclude.