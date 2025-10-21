Natalità: Ronzulli (FI), 'politiche di genere sono investimento su futuro Paese'

21 ottobre 2025 a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Nessuna donna deve più essere costretta a scegliere tra il lavoro e la famiglia, perché quella non è libertà, è una rinuncia. La vera libertà è poter essere madri, professioniste, mogli, lavoratrici. Insomma, donne pienamente realizzate nella loro interezza. Le politiche di genere, in questa prospettiva, non sono rivendicazioni, ma strumenti di equità e di libertà. E quando lo Stato garantisce servizi per l'infanzia, flessibilità lavorativa e sostegni concreti, non fa un favore alle donne, fa un investimento nel futuro del Paese". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, intervenendo all'evento 'I travagli della famiglia moderna' organizzata dalla Heritage Foundation in collaborazione con Formiche.

"Dobbiamo restituire valore alla cura, alla responsabilità, all'impegno reciproco. Le famiglie non chiedono privilegi, chiedono di non essere lasciate sole. Il governo lo sta facendo, con la riforma dell'assegno unico universale, che riconosce ogni figlio come una ricchezza per l'intera comunità, il taglio del cuneo fiscale, l'aumento del bonus per le mamme lavoratrici, le risorse per gli asili nido. Nella consapevolezza che la famiglia è davvero la prima infrastruttura della nazione", conclude.