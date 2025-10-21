Natalità: Furfaro (Pd), 'su dati Istat la destra finge stupore e fa promesse'

21 ottobre 2025 a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Ogni volta che escono i dati Istat sulle nascite, la destra finge stupore e fa promesse. Ma la verità è che non c'è nulla di imprevisto: se le famiglie non fanno più figli, è perché il Governo non le sostiene". Così in una nota Marco Furfaro, responsabile Contrasto alle diseguaglianze e Welfare nella segreteria nazionale del Pd e capogruppo in commissione Affari Sociali.

"Il governo Meloni si riempie la bocca di parole come ‘famiglia' e ‘natalità', ma poi non fa assolutamente nulla per chi vorrebbe crearne una. Ha reintrodotto i voucher, precarizzato il lavoro, cancellato ogni misura di sostegno reale ai giovani e alle donne. Ha detto no al salario minimo e ai congedi paritari retribuiti al 100%. In compenso combatte contro i nemici inesistenti come il gender. Per far ripartire le nascite non servono campagne moraliste, ma diritti concreti: lavoro stabile, stipendi dignitosi, welfare moderno e servizi per la genitorialità. Il resto è pura propaganda", conclude.