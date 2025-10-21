Minori: Marrocco (FI), 'riforma necessaria per garantire più tutela nell'affidamento'

21 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Oggi siamo chiamati ad approvare un provvedimento fondamentale per la tutela dei minori in affidamento. È una legge che rappresenta un passo decisivo verso una maggiore protezione dei bambini e un rafforzamento del ruolo delle istituzioni. La riforma riafferma uno dei principi cardine del nostro ordinamento: il primato dell'interesse superiore del minore. Si tratta di un testo equilibrato, concreto e sostenibile, che rende il sistema dell'affidamento familiare più efficiente, trasparente e vicino alle esigenze reali dei bambini e dei ragazzi coinvolti". Così Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia, intervenendo in Aula nel corso delle dichiarazioni di voto sul Ddl Minori in affido.

"Con questo provvedimento – prosegue – diamo risposte concrete a migliaia di minori in difficoltà, garantendo loro percorsi educativi e relazionali sicuri e continuativi. L'affidamento non deve essere una misura emergenziale o senza limiti di tempo, ma un percorso chiaro, orientato al benessere del bambino e al suo futuro".

"Forza Italia sostiene da sempre questa visione perché la famiglia è il cuore della società, il luogo naturale dove ogni bambino trova amore, sicurezza e stabilità. Con questo voto rinnoviamo il nostro impegno per una società che mette la persona al centro, che valorizza la famiglia e protegge i più fragili. l nostro è un sì che significa più tutela, più trasparenza, più responsabilità. Ma soprattutto, un sì che dice a ogni bambino: non sei solo, e non lo sarai mai", conclude.